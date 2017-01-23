U-19’larda Alikahya fark attı

U-19 Ligi’nde heyecan hafta sonunda oynanan maçlarla devam etti.

B Grubu’na dahil maçta Alikahyaspor, deplasmanda Harb-İşspor’u 6-0 yendi. Başaranspor-Gölcük İY ve KYÖD Spor-Körfez İlçesi Birlikspor maçları da berabere bitti.

U-14 MAÇLARI BUGÜN

U-14 Ligi’nde hafta içi mesaisinde yarın birbirinden zorlu maçlar oynanacak. D Grubu’nda ilk yarıyı lider bitiren İzmit GB, 1937 Sekaspor ile M.Ali Kağıtçı Stadı’nda karşılaşacak. Maçın başlama saati 15.00. Karamürsel Stadı’nın gündeminde de üç maç var. İlk maç 14.00’de Çamçukur ile Seka Doğanspor arasında oynanacak.