U-19’larda Başaran puan kaybetti:1-1

Geçtiğimiz hafta sonunda ligde ilk yenilgisini ve puan kayıplarını Çınarlıspor karşısında alan, liderliği rakibine kaptıran Başaranspor, dün akşamda grubun zayıf takımlarından Körfez İlçesi Birlikspor ile 1-1 berabere kaldı.
YARIN AKŞAMDA MAÇLAR VAR
U-19 Ligi’nde yarın akşamda 7 müsabaka oynanacak. B Grubu’nda geçen hafta liderliğe yükselen Çınarlıspor, M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maçta KYÖD Spor ile karşılaşacak. Maçın başlama saati 19.00. D Grubu’nda zirve yarışı yapan Yuvacıkspor ile Güneşspor arasındaki maçta Başiskele Stadı’nda 19.15’de başlayacak.
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