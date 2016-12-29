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U-19’larda Başaran puan kaybetti:1-1

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U-19’larda Başaran puan kaybetti:1-1
U-19 Ligi’nde heyecan dün akşam tek maç vardı.

Geçtiğimiz hafta sonunda ligde ilk yenilgisini ve puan kayıplarını Çınarlıspor karşısında alan, liderliği rakibine kaptıran Başaranspor, dün akşamda grubun zayıf takımlarından Körfez İlçesi Birlikspor ile 1-1 berabere kaldı.

YARIN AKŞAMDA MAÇLAR VAR

U-19 Ligi’nde yarın akşamda 7 müsabaka oynanacak. B Grubu’nda geçen hafta liderliğe yükselen Çınarlıspor, M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maçta KYÖD Spor ile karşılaşacak. Maçın başlama saati 19.00. D Grubu’nda zirve yarışı yapan Yuvacıkspor ile Güneşspor arasındaki maçta Başiskele Stadı’nda 19.15’de başlayacak.

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