  • BIST 77.137
  • Altın 127,985
  • Dolar 3,5070
  • Euro 3,6691
  • Kocaeli 4 °C

U-19’larda Çınarlıspor, Başaranspor’u yendi:3-0

»
U-19’larda Çınarlıspor, Başaranspor’u yendi:3-0
U-19 Ligi’nde takımlar 4’üncü hafta maçlarına çıktı.

B Grubu’nda şampiyonluk yarışı yapan iki takımın maçında Çınarlıspor ile Başaranspor karşılaştı. İlk üç maçını kazanan Başaranspor, deplasmanda rakibine 3-0 mağlup oldu, ligde ilk yenilgisini aldı.

KYÖDSPORLU GENÇLER GALİP
 B Grubu’na dahil bir diğer maçta da KYÖD Spor, M.Ali Kağıtçı Stadı’nda konuk ettiği Gölcük İY’yi 3-2 yendi. A Grubu’na dahil maçlarda İzmit FK, Şirinspor karşısında farka gitti, sahadan 7-0 galip ayrıldı. Hacı Hızır Şafakspor da Büyükşehir Tesisleri’nde konuk ettiği Ç.Plajyoluspor’a 2-1 mağlup oldu. Günün deplasmanda kazanan bir diğer takımı da Harb-İşspor oldu. Kırmızı-Lacivertli ekip, Körfez İlçesi’ni tek golle geçti.
 

Bu haber toplam 108 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özel Doğa Koleji, masa tenisinde şampiyon oldu26 Aralık 2016 Pazartesi 17:00
  • Ç.Balaspor, bu kez puansız:1-226 Aralık 2016 Pazartesi 16:58
  • Nusretiyespor, son nefeste:2-426 Aralık 2016 Pazartesi 16:56
  • İlimtepe 3’de 3 yaptı:0-126 Aralık 2016 Pazartesi 16:54
  • Gebze derbisinde Beylikbağı, Dilovası Belediye’yi yendi:2-126 Aralık 2016 Pazartesi 16:53
  • İhsaniye değil, Seka Doğan:3-126 Aralık 2016 Pazartesi 16:52
  • Kireçocaklarıspor deplasmanda güldü:1-226 Aralık 2016 Pazartesi 16:49
  • Kullarspor moral buldu:1026 Aralık 2016 Pazartesi 16:46
  • TEK Spor, koltuğunu korudu:0-326 Aralık 2016 Pazartesi 16:41
  • U-17 Play-Off’ta tek maç var26 Aralık 2016 Pazartesi 16:29
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Çok sıkıntılı günlerden geçeceğiz
    • Unut Gitsin
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti