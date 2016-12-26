U-19’larda Çınarlıspor, Başaranspor’u yendi:3-0

U-19 Ligi’nde takımlar 4’üncü hafta maçlarına çıktı.

B Grubu’nda şampiyonluk yarışı yapan iki takımın maçında Çınarlıspor ile Başaranspor karşılaştı. İlk üç maçını kazanan Başaranspor, deplasmanda rakibine 3-0 mağlup oldu, ligde ilk yenilgisini aldı.

KYÖDSPORLU GENÇLER GALİP

B Grubu’na dahil bir diğer maçta da KYÖD Spor, M.Ali Kağıtçı Stadı’nda konuk ettiği Gölcük İY’yi 3-2 yendi. A Grubu’na dahil maçlarda İzmit FK, Şirinspor karşısında farka gitti, sahadan 7-0 galip ayrıldı. Hacı Hızır Şafakspor da Büyükşehir Tesisleri’nde konuk ettiği Ç.Plajyoluspor’a 2-1 mağlup oldu. Günün deplasmanda kazanan bir diğer takımı da Harb-İşspor oldu. Kırmızı-Lacivertli ekip, Körfez İlçesi’ni tek golle geçti.

