U-19’larda Derince Belediye ile Ç.Plajyoluspor kazandı

U-19 Ligi’nde heyecan dün oynanan maçlarla devam etti.

A Grubu’nda zirve yarışı yapan iki takım Çenesuyu Plajyoluspor ile Derince Belediye Demirspor rakiplerine üstünlük sağladı. Ç.Plajyoluspor, Yeniyalıspor’u 6-4 yendi. Derince Belediye Demirspor da Kullarspor’a 2-0 üstünlük sağladı.

U-16 LİGİ MAÇINDA OLAY

Önceki gün U-16 Ligi’ne dahil maçlarda vardı. Yılmazspor ile KYÖD Spor arasında oynanan maç yarıda kaldı. KYÖD Spor’un 4-2 üstünlüğü ile devam eden maçta Yılmazsporlu futbolcular maçın hakemine fiili saldırı da bulundu, karşılaşma tatil oldu.