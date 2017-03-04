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U-19’larda Derince’de şampiyonluk maçı var

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U-19’larda Derince’de şampiyonluk maçı var
U-19 Ligi’nde artık son maçlar oynanıyor. C Grubu’nda son hafta şampiyon belli olacak.

34 puanlı Derince Birlikspor ile 32 puanlı Seka Doğanspor grup birinciliğini belirleyecek maçta karşılaşacak. Derince Stadı’nda 16.15’te başlayacak maçta Derince Birlikspor’a beraberlik yetiyor. Seka Doğanspor’un şampiyon olabilmesi için rakibini mutlak yenmesi gerekiyor.

A VE C GRUBU’NDA SON MAÇLAR

U-19 Ligi’nde A ve D Grubu’nda maçlar geçen hafta içindeki karşılaşmalarla tamamlanmıştı. A ve C Grubu’nda ise heyecan yarın oynanacak maçlarla dinecek. A Grubu’nda İzmit FK ile Derince Belediye Demirspor’un Play-Off’a çıkması kesinleşti, bu iki takımın dün kendi aralarında oynayacağı maçta şampiyon takım ortaya çıkacaktı. C Grubu’nda da son maçlar oynanıyor.

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