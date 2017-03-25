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U-19’larda Güneşspor galip

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U-19’larda Güneşspor galip
U-19 Ligi Play-Off’ta önceki akşam tek maç vardı.

B Grubu’na dahil maçta Güneşspor, Arapçeşmespor’u konuk etti. ilk 3 maçta 2 puanı bulunan Güneşspor, 4 puanlı Arapçeşmespor’u 4-2 yendi, ilk iki şansını devam ettirdi.

U-16’LARDA KARTEPE MAĞLUP OLDU

U-16 Ligi’nde takımlar artık son hafta maçlarına çıkıyor. D Grubu’nda Play-Off’a çıkmayı garantileyen Hereke Yıldızspor, Kirazlıyalıspor karşısında 8-2 galip geldi. Körfez İlçesi Birlikspor da, İlimtepe GB’yi 9-0 yendi. G Grubu’nda ise iddiası olmayan Çınarlıspor, ikinci sıradaki Kartepe Belediyespor’u 2-1 mağlup etti, rakibine çok büyük darbe vurdu. Bu sonuç Karamürsel İY’nin Play-Off şansını arttırdı. Karamürsel İY, bugün Hisareynspor ile oynayacağı maçı kazanması halinde Play-Off’a çıkacaktı.

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