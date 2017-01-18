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U-19’larda heyecan artıyor

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U-19’larda heyecan artıyor
U-19 Ligi’nde takımlar 5’inci hafta maçlarına çıktı, ligde Play-Off ve kümede kalma mücadelesinde çok büyük çekişme yaşanıyor. Merkez gruplarında puan kaybetmeyen tek takım Derince Birlikspor. 

A GRUBU’NDA İZMİT FK B GRUBU’NDA ÇINARLI LİDER
U-19 Ligi A Grubu’nda zirvede İzmit FK var. A Grubu’nun lideri, son maçında H.Hızır Şafakspor’u 2-1 ile geçti. Bu grupta haftanın sürprizini Yeniyalıspor gerçekleştirdi. Yeşil-Beyazlı ekip, 3-1 geriye düştüğü maçta şampiyon adaylarından Ç.Plajyoluspor’u 5-3 mağlup etti.  B Grubu’nun zirvesinde yer alan Çınarlıspor da deplasmanda KYÖD Spor’u 2-1 yendi. Bu grupta zirve yarışında kopma yok, Başaranspor, KYÖD Spor, Gölcük İY ve Alikahya’da yarışın içinde olan takımlar.

D.BİRLİKSPOR 5’DE 5 YAPTI
U-19 Ligi’nde merkez gruplarında puan kaybı olmayan Derince Birlikspor, müthiş performansı ile dikkat çekiyor. C Grubu’nun zirvesinde yer alan Derince Birlikspor, çok rahat değil. Çok iddialı takımların yer aldığı bu grupta Seka Doğanspor da son maçında İzmit GB’yi 2-1 yendi. Çok büyük çekişmeye sahne olan Hisareyn-Bekirderespor maçı da 3-3 berabere bitti. D Grubu’nun zirvesinde de maç fazlasıyla Yuvacıkspor var.

YARIN AKŞAM TEK MAÇ VAR
U-19 Ligi’nde heyecan hafta içi mesaisinde oynanan karşılaşmalarla devam ediyor. Önceki akşam B Grubu’na dahil maç vardı. Esentepe Stadı’ndaki maçta Esenspor ile Başaranspor takımları karşılaştı. Çok büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma 3-3 berabere sonuçlandı. U-19 Ligi’nde yarın akşam tek maç oynanacak.  B Grubu’na dahil karşılaşmada iki Gölcük takımı Gölcük İY ile Harb-İşspor takımları puan mücadelesi yapacak. Kavaklı Stadı’ndaki karşılaşma 19.00’da başlayacak.
 

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