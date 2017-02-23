U-19’larda İhsaniye ve Güneşspor galip

U-19 Ligi’nde artık son haftalara gelindi.

D Grubu’nda bitime iki hafta kala Güneşspor, şampiyonuğun ilan etti, Play-Off’a ismin yazdırdı. Yeşil-Siyahlı ekip, son maçında Play-Off yarışı yapan Yuvacıkspor’u 7-0 yendi. Bu grupta zirve yarışı yapan İhsaniyespor da, grubun son sırasındaki Hereke Yıldızspor’u 8-2 mağlup etti, Play-Off yarışında çok önemli avantaj sağladı.

KULLARSPOR MAĞLUP

U-19 Ligi’nde dün akşam üç maç daha vardı. A Grubu’na dahil maçta Kullarspor, Başiskele Stadı’ndaki maçta Yenimahallespor’a 1-0 mağlup oldu. Gebze takımlarının yer aldığı E Grubu’na dahil iki maçta Dilovası Belediyespor, Darıcaspor’u 6-0 gibi farklı skorla mağlup etti. Çayırova GB’de, Denizliköyüspor’a 3-1 yenildi. U-19 Ligi’nde bu akşam da 7 maç oynanacak.