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U-19’larda İzmit GB kazandı

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U-19’larda İzmit GB kazandı
U-19 Ligi’nde önceki akşam iki maç vardı.

C Grubu’nda Play-Off yarışı yapan İzmit GB, M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maçta Başiskele Belediyespor’u 3-1 yendi. B Grubu’na dahil maçta da Gölcük İY, Kavaklı Stadı’ndaki karşılaşmada KYÖD Spor’u 4-0 gibi farklı skorla mağlup etmeyi başardı.

YARIN AKŞAM DA MAÇLAR VAR
U-19 Ligi’nde heyecan yarın akşam oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maçta İzmit FK ile Kullarspor karşılaşacak. Bu gruba dahil bir diğer maçta da H.Hızır Şafakspor ile Şirinspor puan mücadelesi yapacak. Büyükşehir Tesisleri’ndeki karşılaşma 19.15’te başlayacak.
 

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