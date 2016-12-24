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U-19’larda İzmit GB ve Hereke Yıldızspor galip

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U-19’larda İzmit GB ve Hereke Yıldızspor galip
U-19 Ligi’nde 4’üncü hafta önceki akşam oynanan iki maçla start aldı.

M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maçta İzmit GB, 1937 Sekaspor karşısında 4-3 galip geldi. D Grubu’nda şampiyonluk yarışı yapan, kadrosunda A takımda bir çok futbolcuyu bulunduran Hereke Yıldızspor da, Arslanbey stadı’ndaki maçta Kartepe Belediyespor’u 5-3 yendi.

U-14 VE U-19’LARDA YARIN DA MAÇLAR VAR
U-14 Ligi’nde heyecan 5’inci hafta maçları ile devam ediyor. Cephanelik Stadı’nın gündeminde 2 maç var. A Grubu’nda iki iddialı takım 41 FK ile Yenişehirspor arasındaki karşılaşma 12.00’de başlayacak. Bu maçtan sonra ise Kocaeli Gençspor ile Sedaş TEK Spor takımları karşılaşacak. Karamürsel Stadı’nda da iki maç oynanacak. 12.00’de Karamürsel İY-Seka Doğan ve 13.30’da T.Defnespor-Çamçukurspor mücadeleleri izlenecek. U-19 Ligi’ne dahil maçta da KYÖD Spor ile Gölcük İY takımları, M.Ali Kağıtçı Stadı’nda 13.00’te kozlarını paylaşacak.
 

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