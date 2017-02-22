U-19’larda Play-Off yarışı kızıştı

U-19 Ligi’nde artık son haftalara gelindi.

B Grubu’nda Çınarlıspor, şampiyonluğa çok yaklaştı, son iki maçından bir puan bile alsa bu hedefine ulaşacak. D Grubu’nda ise son haftalardaki çıkışı ile İhsaniyespor, Yuvacıkspor’a puan olarak çok yaklaştı, Play-Off yarışında iddialı konuma geldi.

İHSANİYESPOR, YUVACIKSPOR’U YENDİ

U-19 Ligi’nde D Grubu’nda Güneşspor, şampiyonluğunu garantiledi. Bu grupta asıl mücadele Play-Off’a çıkacak ikinci takımın belirlenmesinde olacak. Lige çok iyi başlayan Yuvacıkspor, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarından sonra İhsaniyespor’u yarışa ortak etti. Bu iki takımın, dünkü maçında İhsaniyespor, rakibini 2-1 yendi, puan farkını 1’e indindi.

BU AKŞAMDA MAÇLAR VAR

U-19 Ligi’nde heyecan yarın akşam oynanacak maçlarla devam edecek. A Grubu’nda Play-Off iddiası bulunan Cenesuyu Plajyoluspor, H.Hızır Şafakspor ile karşılaşacak. Avni Kalkavan Stadı’ndaki karşılaşma 19.15’de başlayacak. B Grubu’nda ise lider Çınarlıspor, yarın akşam Derince Stadı’nda Körfez İlçesi Birlikspor’u konuk edecek. Yeşil-Beyazlı ekip, rakibinden 1 puan bile alsa şampiyonluğunu ilan edecek.