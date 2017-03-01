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U-19’larda Play-Off’a çıkan ve düşen takımlar belli oluyor

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U-19’larda Play-Off’a çıkan ve düşen takımlar belli oluyor
U-19 Ligi’nde hafta içi mesaisinde çok kritik maçlar var. D Grubu’nda Play-Off’a çıkacak takım ile düşecek takım yarın akşamki maçlarda ortaya çıkacak. Diğer gruplarda tüm sorular yanıtını buldu.

İHSANİYESPOR’A 1 PUAN YETİYOR

Bu sezon Süper Lig’de Play-Off şansını son maçta kaçıran İhsaniyespor, U-19 Ligi’nde bu hedefine ulaşmak istiyor. Önceki gün G.Şirinköyspor ile oynadığı maçı 2-1 kazanan Siyah-Beyazlı ekip, son haftaya Yuvacıkspor ile aynı puanda giriyor. İhsaniyespor, son maçında yarın akşam Değirmendere Stadı’nda Kartepe Belediyespor ile karşılaşacak. Siyah-Beyazlı ekibe bu maçta 1 puan bile yetiyor. Maçlarını tamamlayan Yuvacıkspor ise İhsaniyespor’un mağlup olmasını bekleyecek. İki takım arasında ikili averajda Yuvacıkspor’un üstünlüğü bulunuyor.

D GRUBU’NDA KİM DÜŞECEK?

D Grubu’nda son hafta düşecek takımda belli olacak. Son haftaya 5 puanla düşme hattında giren Hereke Yıldızspor, 1 puan üzerinde yer alan Yavuzspor’a konuk oluyor. Yavuzspor’a kümede kalması için beraberlik yetiyor. Hereke Yıldızspor ise kümede kalması için rakibini yenmesi gerekiyor. Derince Stadı’ndaki karşılaşma 19.00’da başlayacak. Yavuzspor, ligin ilk yarısında rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etmişti. B Grubu’nda maçlar tamamlandı, Çınarlıspor birinci, Gölcük İY ise ikinci olarak Play-Off’a yükseldi.

A GRUBU’NDA ŞAMPİYONLUK DÜĞÜMÜ SON HAFTA ÇÖZÜLECEK

U-19 Ligi A Grubu’nda son hafta maçları öncesinde Play-Off’a çıkan takımlarla, küme düşen takım belirlendi. Bu grupta şampiyon kim olacak sorusunun yanıtı alınacak. Son haftaya 33 puanla İzmit FK lideri giriyor. 31 puanla Derince Belediye Demirspor ise ikinci sırada bulunuyor. Derince Belediye Demirspor ile İzmit FK son maçta karşılaşacak. Cumartesi günü Derince Stadı’nda 13.00’de oynanacak maçın sonunda şampiyon ortaya çıkacak. Ligin ilk yarısındaki maçı İzmit FK 3-1 kazanmıştı.

 

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