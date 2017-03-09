U-19’larda sıra Play-Off’ta

1.Küme U-19 Ligi’nde normal sezon tamamlandı.

Son hafta iki grupta şampiyon takımda belirlendi. A Grubu’nda son haftaya ikinci sırada giren Derince Belediye Demirspor, lider İzmit FK’yı 4-1 yendi, şampiyonluğa ulaştı. Derince’nin bir diğer takım D.Birlikspor da şampiyonluk için beraberliğin yettiği maçta Seka Doğanspor’u 4-1 ile geçti, grubunu birinci sırada bitirdi.

12 TAKIM PLAY-OFF’TA

U-19 Ligi’nde normal sezonun ardından gruplarında ilk iki sırayı alan 12 takım ismini Play-Off’a yazdırdı. Play-Off maçları 6’lı iki grupta oynanacak. Çift devre lig usulüne göre oynanacak maçların ardından gruplarında ilk iki sırayı alan 4 takım ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek. İki grupta en iyi üçüncü olacak takımda 5’inci olarak Türkiye Şampiyonası’na katılacak.