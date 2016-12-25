U-19’larda yarın akşam 5 maç var

U-19 Ligi’nde 3’üncü hafta heyecanı devam ediyor.

Ligde dünde maçlar vardı. Avni Kalkavan Stadı’ndaki maçta Kullarspor, deplasmanda Yenimahallespor’a 3-1 üstünlük sağladı. Yuvacıkspor da aynı skorla İhsaniyespor’u yendi.

GÜNEŞSPOR-YAVUZSPOR

U-19 Ligi’nde 3’üncü hafta heyecanı yarın akşam oynanacak maçla noktalanacak. D Grubu’nda şampiyonluğun en güçlü adayları arasında gösterilen Güneşspor, M.Ali Kağıtçı Stadı’nda 19.00’da başlayacak maçta Yavuzspor ile karşılaşacak. C Grubu’nda Derince Birlikspor ile Başiskele Belediyespor arasında Derince’de oynanacak maçında çekişmeli geçmesi bekleniyor.