U12 Ligi’nde iki maç var

Saat 18.00’de Seka Doğan ile Harb.İşspor kozlarını paylaşacak. Hemen sonrasında ise Gölcük G.B-Ereğlispor mücadelesi izlenecek. G grubuna dahil iki maçın da çekişmeli geçmesi bekleniyor. Ligde çarşamba akşam yine Kavaklı’da oynanacak Hisareyn-Gölcükspor, Şirinköy-Halıdere maçlarıyla heyecan sürecek.