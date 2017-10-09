U12 Ligi’nde iki maç var
U12 Futbol Ligi’ne yarın akşam Kavaklı sahasında oynanacak iki maçla devam edilecek.
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Saat 18.00’de Seka Doğan ile Harb.İşspor kozlarını paylaşacak. Hemen sonrasında ise Gölcük G.B-Ereğlispor mücadelesi izlenecek. G grubuna dahil iki maçın da çekişmeli geçmesi bekleniyor. Ligde çarşamba akşam yine Kavaklı’da oynanacak Hisareyn-Gölcükspor, Şirinköy-Halıdere maçlarıyla heyecan sürecek.
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Etiketler : U12 Futbol Ligi
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