Kocaeli13 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. U12 ve U16’da heyecan sürüyor
U12 ve U16’da heyecan sürüyor

U12 ve U16’da heyecan sürüyor

Altyapı kategorilerinde yarın akşam üç maç oynanacak.

A+A-

U-16 Ligi C Grubu’nda üçüncü durumundaki İzmit Belediyespor ile alt sıralardaki Bağçeşmespor karşılaşacak. Avni Kalkavan Stadı’ndaki maç saat 19.00’da başlayacak. U12 Ligi’nde Kavaklı Stadı’nda şampiyonluk umutlarını sürdüren Gölcük Karadenizspor ile Harb- İş Spor saat 18.00’de, iddiaları bulunmayan Halıderespor ile Ereğlispor da 19.10’da karşılaşacak.

Bu haber toplam 14 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.