U12 ve U16’da heyecan sürüyor
Altyapı kategorilerinde yarın akşam üç maç oynanacak.
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U-16 Ligi C Grubu’nda üçüncü durumundaki İzmit Belediyespor ile alt sıralardaki Bağçeşmespor karşılaşacak. Avni Kalkavan Stadı’ndaki maç saat 19.00’da başlayacak. U12 Ligi’nde Kavaklı Stadı’nda şampiyonluk umutlarını sürdüren Gölcük Karadenizspor ile Harb- İş Spor saat 18.00’de, iddiaları bulunmayan Halıderespor ile Ereğlispor da 19.10’da karşılaşacak.
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Etiketler : İzmit Belediyespor, Bağçeşmespor
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