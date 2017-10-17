U12 ve U16’da ikişer maç var 

İki kategoride de ikişer maç oynanacak. U12 heyecanı Kavakla sahasında yaşanacak. U16’lar ise Şekerpınar ve Metin Oktay sahalarında sahne alacak.

GÜNÜN PROGRAMI KAVAKLI STADI

18.00 Harb – İş Spor – Şirinköyspor(U12)

19.10 Gölcük Karadeniz – Halıderespor(U12)

METİN OKTAY STADI

19.00 Denizliköyüspor – Çayırovaspor(U16)

ŞEKERPINAR STADI

19.00 Çayırova Gümüşspor – Gebzespor(U16)

