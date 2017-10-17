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  3. U12 ve U16’da ikişer maç var 
U12 ve U16’da ikişer maç var 

U12 ve U16’da ikişer maç var 

U12 ve U16 Futbol Ligi heyecanı yarın akşam devam ediyor.

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İki kategoride de ikişer maç oynanacak. U12 heyecanı Kavakla sahasında yaşanacak. U16’lar ise Şekerpınar ve Metin Oktay sahalarında sahne alacak. 

GÜNÜN PROGRAMI KAVAKLI STADI
18.00 Harb – İş Spor – Şirinköyspor(U12)
19.10 Gölcük Karadeniz – Halıderespor(U12)

METİN OKTAY STADI
19.00 Denizliköyüspor – Çayırovaspor(U16)

ŞEKERPINAR STADI
19.00 Çayırova Gümüşspor – Gebzespor(U16)
 

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