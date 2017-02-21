U13 Futbol Ligi kuraları yarın çekiliyor

Küçük yaş gruplarında yeni bir heyecan start için gün sayıyor.

U13 Futbol Ligi’nde yeni sezonun kura çekimi yarın yapacak. Hasan Doğan Amatör Evi ASKF Konferans Salonu’ndaki kura çekiminin saati 18.00 olarak belirlendi. Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, lige katılacak takımların birer yetkilisinin kura çekimine gelmesini istedi. Bu sezon lige katılım için 73 takımın başvuruda bulunduğu, sayısın 74’e çıkabileceği belirtildi.

10 GRUP OLUŞTURULACAK, 22 TAKIM PLAY-OFF’A ÇIKACAK

İl Temsilcisi Mithat Ağa, taslak olarak düşündüğü statüyle ilgili bilgi verdi. Bu sezon lig 6-7-8 ve 9 takımlı 10 gruptan oluşturulacak. 8 ve 9 takımlı gruplardan üçer, 7’li gruplardan ikişer, 6’lı gruplardan ise 1 takım Play-Off’a yükselecek. Play-Off’a toplam 22 takım çıkacak. Play-Off maçlarının ardından ilk 4 takım ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil etme hakkı kazanacak. Sezon başı planlamasında ligin 25-26 Şubat haftasında başlayacağı belirtilmişti. Kar yüzünden ertelemeler olduğu için başlama tarihi bir hafta ertelendi. U13 Ligi 4-5 Mart haftasında başlayacak. Bu sezon ligde 2004 ve daha büyük doğumlular forma giyebilecek.