U14 Basketbol Ligi start alıyor
İlimizde yaş grupları basketbol ligleri heyecanı yarın akşam start alacak.
13 takımın 7 ve 6’lı iki grupta mücadele edeceği U14 Erkekler Basketbol Ligi’nin açılış maçında Yenitkent ile Kocaeli Gelişim B kozlarını paylaşacak. Derince Spor Salonu’ndaki maç saat 19.00’da başlayacak. Salı günü Atatürk Spor Salonu’nda iki, perşembe günü Atatürk Spor Salonu'nda iki ve Karamürsel 100.Yıl Spor salonunda birer oynanacak ve ilk hafta geride kalacak.
A Grubu
Gölcük Basketbol, Gebze’nin Yıldızlar, Karamürsel Gençlik, 23 Nisan İÖOSK, Derince Yenikent, Kocaeli Basket,
Kocaeli Gelişim B
B Grubu: Gebze G.B, Gölcük Belediye, DSİ Spor, Kocaeli Gelişim A, İzmit Basketbol İhtisas, Kocaeli İzmitspor
Bu haftanın programı
Pazartesi
Derince Spor Salonu
19.00 Yenikent-Kocaeli Gelişim B
Salı
Atatürk Spor Salonu
18.30 23 Nisan-Gölcük Us Basketbol
20.00 basketbol İhtisas-Gölcük Belediye
Perşembe
Atatürk Spor Salonu
18.30 Kocaeli DSİ-Kocaeli Gelişim A
20.00 İzmitspor-Gebze G.B
Karamürsel Spor Salonu
19.00 Karamürsel Gençlik-Gebze
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