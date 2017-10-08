U14 Basketbol Ligi start alıyor

13 takımın 7 ve 6’lı iki grupta mücadele edeceği U14 Erkekler Basketbol Ligi’nin açılış maçında Yenitkent ile Kocaeli Gelişim B kozlarını paylaşacak. Derince Spor Salonu’ndaki maç saat 19.00’da başlayacak. Salı günü Atatürk Spor Salonu’nda iki, perşembe günü Atatürk Spor Salonu'nda iki ve Karamürsel 100.Yıl Spor salonunda birer oynanacak ve ilk hafta geride kalacak.

A Grubu

Gölcük Basketbol, Gebze’nin Yıldızlar, Karamürsel Gençlik, 23 Nisan İÖOSK, Derince Yenikent, Kocaeli Basket,

Kocaeli Gelişim B

B Grubu: Gebze G.B, Gölcük Belediye, DSİ Spor, Kocaeli Gelişim A, İzmit Basketbol İhtisas, Kocaeli İzmitspor

Bu haftanın programı

Pazartesi

Derince Spor Salonu

19.00 Yenikent-Kocaeli Gelişim B

Salı

Atatürk Spor Salonu

18.30 23 Nisan-Gölcük Us Basketbol

20.00 basketbol İhtisas-Gölcük Belediye

Perşembe

Atatürk Spor Salonu

18.30 Kocaeli DSİ-Kocaeli Gelişim A

20.00 İzmitspor-Gebze G.B

Karamürsel Spor Salonu

19.00 Karamürsel Gençlik-Gebze