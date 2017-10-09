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U14 Basketbol Ligi’ne devam

U14 Basketbol Ligi’ne devam

U14 Erkekler Basketbol Lig bugün akşam oynanan tek maçla başlamıştı. Yarın akşam iki maç var.

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Atatürk Spor Salonu’ndaki ilk maç saat 18.30’da 23 Nisan İÖOSK ile Gölcük Us basketbol arasında. Hemen ardından Basketbol İhtisas-Gölcük Belediyesi mücadelesi izlenecek. Çarşamba maç yok. Perşembe akşamı oynanacak 3 maçla ilk hafta perdesi inecek.

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