U14 baskette 2 maç var

Atatürk Spor Salonu’nda saat 18.30’da Kocaeli Gelişim ile Gebze’nin Yıldızları kızlar kategorisinin açılış maçında karşı karşıya gelecek. Hemen ardından saat 20.00’de erkeklere dahil maçta Kocaeli Gelişim ile İzmitspor mücadele edecek. Ligde çarşamba akşam iki erkek maçı oynanacak.