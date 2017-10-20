U14 baskette farklı skorlar
U14 Basketbol Ligi’ne dün akşam oynanan bir kız, üç erkek maçıyla devam edildi.
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Atatürk Spor Salonu7ndakri kızlar kaçında Kocaeli basket, Kocaeli GHSK’yı 72-55 yendi. Erkekler ligindeki maçta ise Kocaeli Basket, Kocaeli Gelişim B’ye 68-33 üstünlük sağladı. Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu’ndaki maçlarda Gölcük Belediye, DSİ Spor’u 95-30, Yenikent de Gölcük Us Basketbol’u 83-28 mağlup ettiler.
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Etiketler : U14 Basketbol Ligi
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