U14 Baskette Gölcük Belediye esti; 23 Nisan İÖOSK kazanmayı bildi

Salı akşamı Atatürk Spor Salonu’nda iki maç vardı. 23 Nisan İÖOSK ile Sinan Us’un takımı Us Basketbol’u karşı karşıya getiren maç çekişmeli geçti. İlk çeyreği 13-8, ilk yarıyı 34-20 önde geçen 23 Nisan, üçüncü çeyrekte farkı daha da açtı. 30.dakika 48-29 geçildi. Son çeyrekte Us Basketbol oldukça etkili gözüktü ancak bu performans yetmedi. Maçı 23 Nisan 9 sayı farkla 60-51 kazandı.

Günün diğer maçında İzmit basketbol İhtisas ile Gölcük Belediyespor kozlarını paylaştı. Başından sonuna çok üstün gözüken Gölcük Belediyespor ilk çeyreği 24-6, ilk yarıyı 52-14, üçüncü çeyreği 82-26 önde geçtiği maçı 90-31 gibi farklı skorla kazandı. Ligde yarın akşam oynanacak üç maçla ilk hafta geride kalacak. Atatürk Spor Salonu’nda saat 18.30’da Kocaeli DSİ ile Kocaeli Gelişim A, hemen ardından İzmitspor ile Gölcük G.B karşılaşacak. Karamürsel 100.Yıl Spor Salonu’nda saat 19.00’da Karamürsel Gençlik-Gebze’nin Yıldızları maçı var.