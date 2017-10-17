U14 baskette iki maç var
U14 Basketbol Ligi yarın akşam iki erkek maçıyla sürecek.
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Gebze Spor Salonu’nda saat 19.00’da Gebze G.B ile İzmit basketbol İhtisas kozlarını paylaşacak. Ardından Gebze’nin Yıldızları-23 Nisan İÖOSK karşı karşıya gelecek. Ligde perşembe günü üç erkek, bir kız maçı oynanacak ve ikinci hafta geride kalacak.
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Etiketler : U14 Basketbol Ligi
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