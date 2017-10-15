U14 Baskette program açıklandı

İl Tertip Kurulu 2.haftanın programını açıkladı. İkinci hafta heyecanı salı günü tek maçla açılacak. Çarşamba iki, Perşembe günü ise üç maç oynanacak. Ligde 11 takım iki grupta mücadele ediyor. Bu arada U14 kızlar kategorisi de başlıyor. Açılış maçı salı günü akşam Kocaeli Gelişim ile Gebze’nin Yıldızları arasında oynanacak. Perşembe günü Kocaeli Basket-Kocaeli GHSK maçı var. Ligde 6 takım tek grupta yer alıyor.

Bu haftanın programı

17 Ekim Salı

Atatürk Spor Salonu

18.30 Kocaeli Gelişim-Gebze’nin Yıldızları(Kız)

20.00 Kocaeli Gelişim A-İzmitspor

18 Ekim Çarşamba

Gebze Spor Salonu

19.00 Gebze G.B-İzmit Basketbol İhtisas

20.30 Gebze’nin Yıldızları-23 Nisan İÖOSK

19 Ekim Perşembe

Atatürk Spor Salonu

18.30 Kocaeli Basket-Kocaeli GHSK(Kız)

20.00 Kocaeli Gelişim B-Kocaeli Basket

Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu

19.00 Gölcük Belediye-İzmit DSİ

20.30 Gölcük Us basketbol-Yenikent