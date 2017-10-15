U14 Baskette program açıklandı
U14 Basketbol Ligi’nde erkeklerin mücadelesi geçtiğimiz hafta başlamıştı.
İl Tertip Kurulu 2.haftanın programını açıkladı. İkinci hafta heyecanı salı günü tek maçla açılacak. Çarşamba iki, Perşembe günü ise üç maç oynanacak. Ligde 11 takım iki grupta mücadele ediyor. Bu arada U14 kızlar kategorisi de başlıyor. Açılış maçı salı günü akşam Kocaeli Gelişim ile Gebze’nin Yıldızları arasında oynanacak. Perşembe günü Kocaeli Basket-Kocaeli GHSK maçı var. Ligde 6 takım tek grupta yer alıyor.
Bu haftanın programı
17 Ekim Salı
Atatürk Spor Salonu
18.30 Kocaeli Gelişim-Gebze’nin Yıldızları(Kız)
20.00 Kocaeli Gelişim A-İzmitspor
18 Ekim Çarşamba
Gebze Spor Salonu
19.00 Gebze G.B-İzmit Basketbol İhtisas
20.30 Gebze’nin Yıldızları-23 Nisan İÖOSK
19 Ekim Perşembe
Atatürk Spor Salonu
18.30 Kocaeli Basket-Kocaeli GHSK(Kız)
20.00 Kocaeli Gelişim B-Kocaeli Basket
Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu
19.00 Gölcük Belediye-İzmit DSİ
20.30 Gölcük Us basketbol-Yenikent
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