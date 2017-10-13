U14 Baskette tek maç oynandı

Lisans işlemlerini yetiştiremeyen DSİ Spor, Kocaeli Gelişim A maçına çıkamayınca hükmen mağlup sayıldı. Gebze G.B takımı da İzmitspor ile oynayacağı maça gelmedi. Oynanan tek maçta Gebze’nin Yıldızları, Karamürsel Gençlik’e deplasmanda üstünlük sağladı.

Başa baş geçen ilk çeyreği Karamürsel Gençlik 9-8 önde bitirdi. İlk yarı sonunda konuk ekibin 23-13 üstünlüğü vardı. Üçüncü çeyrek karşılıklı basketlerle geçti. 30.dakika sonunda Gebze’nin Yıldızları 30-20 öndeydi. Son 10 dakikada da çekişme sürdü. Maçı Gebze’nin yıldızları 12 sayı farkla 47-35 kazandı. Böylece ligde ilk hafta geride kalmış oldu.