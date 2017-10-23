U14 Baskette tek maç var

Derince Spor Salonu’nda ilk iki maçını kazanan Yenikent ile oynadığı tek maçta galibiyet elde eden Gebze’nin Yıldızları kozlarını paylaşacak. Ligde yarın akşam Çayırova'da bir kız, bir erkek maçı var. Perşembe akşamı üç erkek, bir kız maçıyla sürecek bu haftaki heyecan Cuma günkü tek maçla dinecek. Erkekler A grubunda Yenikent, B grubunda Gölcük Belediye, kızlarda Kocaeli Gelişim lider durumda bulunuyor.

Bu haftanın programı

24 Ekim Salı

Derince Spor Salonu

19.00 Yenikent- Gebze’nin Yıldızları

25 Ekim Çarşamba

Çayırova Spor Salonu

19.00 Gebze’nin yıldızları-Gölcük Basketbol(Kız)

20.00 Gebze G.B-Kocaeli Gelişim A

26 Ekim Perşembe

Atatürk Spor Salonu

18.30 Kocaeli GHSK-Kocaeli Gelişim(Kız)

20.00 İzmit Basketbol İhtisas-İzmitspor

Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu

19.00 Gölcük Us Basketbol-Kocaeli Gelişim B

20.30 Gölcük Belediye-Kocaeli Gelişim A

27 Ekim Cuma

Karamürsel 100.Yıl Spor Salonu

19.00 Karamürsel Gençlik- Yenikent