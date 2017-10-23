U14 Baskette tek maç var
U14 Basketbol Ligi’nde heyecan yarın akşam oynanacak tek erkek maçıyla devam edilecek.
Derince Spor Salonu’nda ilk iki maçını kazanan Yenikent ile oynadığı tek maçta galibiyet elde eden Gebze’nin Yıldızları kozlarını paylaşacak. Ligde yarın akşam Çayırova'da bir kız, bir erkek maçı var. Perşembe akşamı üç erkek, bir kız maçıyla sürecek bu haftaki heyecan Cuma günkü tek maçla dinecek. Erkekler A grubunda Yenikent, B grubunda Gölcük Belediye, kızlarda Kocaeli Gelişim lider durumda bulunuyor.
Bu haftanın programı
24 Ekim Salı
Derince Spor Salonu
19.00 Yenikent- Gebze’nin Yıldızları
25 Ekim Çarşamba
Çayırova Spor Salonu
19.00 Gebze’nin yıldızları-Gölcük Basketbol(Kız)
20.00 Gebze G.B-Kocaeli Gelişim A
26 Ekim Perşembe
Atatürk Spor Salonu
18.30 Kocaeli GHSK-Kocaeli Gelişim(Kız)
20.00 İzmit Basketbol İhtisas-İzmitspor
Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu
19.00 Gölcük Us Basketbol-Kocaeli Gelişim B
20.30 Gölcük Belediye-Kocaeli Gelişim A
27 Ekim Cuma
Karamürsel 100.Yıl Spor Salonu
19.00 Karamürsel Gençlik- Yenikent
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