U14’te heyecan Çayırova’da

Çayırova Spor Salonu’nda saat 19.00’da kızlara dahil maçta Gebze’nin yıldızları ile Gölcük Basketbol karşılaşacak. Hemen sonrasında erkeklerde Gebze G.B ile Kocaeli Gelişim A kozlarımı paylaşacak. Ligde yarın üç erkek, bir kız maçı oynayacak.