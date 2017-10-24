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U14’te heyecan Çayırova’da

U14’te heyecan Çayırova’da

U14 Basketbol ligi heyecanı yarın akşam Çayırova’da yaşanacak.

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Çayırova Spor Salonu’nda saat 19.00’da kızlara dahil maçta Gebze’nin yıldızları ile Gölcük Basketbol karşılaşacak. Hemen sonrasında erkeklerde Gebze G.B ile Kocaeli Gelişim A kozlarımı paylaşacak. Ligde yarın üç erkek, bir kız maçı oynayacak.

 

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