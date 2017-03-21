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U15’lerde kura günü

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U15’lerde kura günü
U15 Türkiye Şampiyonası 1.kademe heyecanı başlıyor.

İl merkezlerinde kura çekimi yarın yapılacak, maçlar ise yarın start alacak. Kocaeli geçmiş yıllardaki gibi 4 takımla temsil ediliyor. Sakarya grubunda 41 FK ile Körfez G.B’nin rakipleri İstanbul’dan Zara Ekinci, Albayrakspor, Düzce’den Çilimli Belediye, Bartın’dan Kemerspor. Yalova grubunda Harb.İş ile Güneşspor’un rakipleri ise İstanbul’dan Halkeli, Başakşehir, Sakarya’dan Tuvasaş Demir, Bilecik’ten 1299 Bilecik Belediye.

İZMİT’E DE GRUP VERİLDİ
İl merkezlerinde 6’şar takım 3’erli iki gruba ayrılacak, tek devreli lig esasına göre oynanacak maçların ardından iki grup birincisi final yapacak. Finali kazanan ikinci kademeye yükselecek. Kura çekimlerinin saati 16.00 olarak belirlendi. Bu arada ilimize de bir grup verildi. İstanbul’dan Sinopspor,  Seyyartepe, Bursa’dan Arabayatağı, Altınsabah, Tekirdağ’dan Kapaklı Belediye, Edirne’den Saraçhanespor’un yer aldığı İzmit grubunda maçların tümü Cephanelik Stadı’nda oynanacak. Kura çekimi 16.00’da ASKF’de yapılacak.

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