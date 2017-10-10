U16 Erkekler Basketbol Ligi ay sonu start alıyor
Yerel basketbolda ilk olarak U14 Ligi start almıştı. Ay sonu itibarıyla U16 Erkekler Ligi de başlayacak.
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Bu yıl ligde 9 takım tek grupta mücadele edecek. Çift devreli lig esasına göre oynanacak maçların ardından şampiyon olacak ekip Türkiye Şampiyonası’nda boy gösterecek. Geçen sezon ligi şampiyon bitiren Kocaeli Basket bu sezonun da favorisi olarak gösteriliyor. Şampiyon ilk maçını sahasında Karamürsel Gençlik ile oynayacak.
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Etiketler : U16 Erkekler Basketbol Ligi
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