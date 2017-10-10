U16 Erkekler Basketbol Ligi ay sonu start alıyor

Bu yıl ligde 9 takım tek grupta mücadele edecek. Çift devreli lig esasına göre oynanacak maçların ardından şampiyon olacak ekip Türkiye Şampiyonası’nda boy gösterecek. Geçen sezon ligi şampiyon bitiren Kocaeli Basket bu sezonun da favorisi olarak gösteriliyor. Şampiyon ilk maçını sahasında Karamürsel Gençlik ile oynayacak.