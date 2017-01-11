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U16 Futbol Ligi kuraları yarın çekiliyor

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U16 Futbol Ligi kuraları yarın çekiliyor
2001-2002 ve 2003 doğumluların oynayabildiği U16 Futbol Ligi’nde yeni sezon kuraları yarın çekilecek.

Hasan Doğan Amatör Evi ASKF Konferans Salonu’nda gerçekleşecek kura çekiminin saati 18.00 olarak belirlendi. Lige katılacak takımların birer yetkilisinin kura çekimine katılması istendi. Sezon başı planlamasında U16 Ligi’nin 21-22 Ocak haftasında başlatılacağı belirtilmişti. Lige katılım için 69 takımın başvurduğu öğrenildi.

PLAY-OFF 19 TAKIMLA OYNANACAK
 İl Temsilcisi Mithat Ağa 6-7-8 ve 9 takımlı 9 grup oluşturmayı düşündüğünü belirtti, “Gebze’de iki grup yapacağız. Gölcük-Başiskele takımlarını da yine iki gruba ayıracağız. Körfez ve Kartepe takımlarını da birer grupta toplayacağız. İzmit Merkez, Kandıra ve Derince takımlarından da üç grup yapacağız. Altılı gruptan bir, yedi ve sekizli gruplardan ikişer, dokuzlu gruplardan ise üçer takımı Play-Off’a çıkartmayı planlıyoruz. Play-Off’u 19 takımlı 4 grupta oynatma düşüncemiz var. Bu yıl Türkiye Şampiyonasına yine 4 takımımız gidecek” dedi. 

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