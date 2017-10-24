U16 ve U14’te heyecan sürüyor
U14 ve U16 ligi heyecanı sürüyor. U16’da Değirmendere Stadı’nda lider Karamürsel İ.Y ile takipçisi Hisareyn karşılaşacak. Maç saat 19.15’te.
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Harb.İş-Şirinköy maçı Kavaklı, Gebze-Denizliköyü ise Beylikbağı sahalarında oynanacak, saat 19.00’da başlayacak. U14’te Avni Kalkavan Stadı’nda saat 19.007da İzmit FK-Belediye Derince, Cephanelik Stadı’nda saat 19.00’da İzmit kale-41 FK ve Esentepe Stadı’nda saat 19.15’te Kocaeli Birlik-Yeşilova maçları oynanacak.
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Etiketler : Hisareyn, Kocaeli Birlik
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