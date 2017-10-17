U16’da 3 maçta 24 gol oldu

BAŞİSKELE BELEDİYE COŞTU

U-16 Ligi’nde önceki gün üç karşılaşma oynandı. A, D ve G gruplarına dahil maçlarda gol yağmuru vardı. Cephanelik Stadı’ndaki maçta Yeşilovaspor ile Derince Birlikspor 2-2 berabere kaldı. Kavaklı Stadı’nda oynanan maçta ise Karamürsel İ.Y deplasmanda Harb – İş Spor’u 3-1 mağlup etti. Günün en çok gol atılan maçında ise Başiskele Belediyespor deplasmanda İlimtepe FK’yı 15-1 gibi farklı bir skorla yenmeyi başardı.