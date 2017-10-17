U16’da 3 maçta 24 gol oldu
U-16 Ligi A, D ve G Gruplarında heyecan önceki gün oynanan maçlarla sürdü. 3 maçta tam 24 gol atıldı. Başiskele Belediye, İlimtepe FK’ya 15-1 üstünlük sağlayarak günün çarpıcı sonucuna imza attı.
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BAŞİSKELE BELEDİYE COŞTU
U-16 Ligi’nde önceki gün üç karşılaşma oynandı. A, D ve G gruplarına dahil maçlarda gol yağmuru vardı. Cephanelik Stadı’ndaki maçta Yeşilovaspor ile Derince Birlikspor 2-2 berabere kaldı. Kavaklı Stadı’nda oynanan maçta ise Karamürsel İ.Y deplasmanda Harb – İş Spor’u 3-1 mağlup etti. Günün en çok gol atılan maçında ise Başiskele Belediyespor deplasmanda İlimtepe FK’yı 15-1 gibi farklı bir skorla yenmeyi başardı.
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Etiketler : Başiskele Belediyespor
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