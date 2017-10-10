U18 Erkekler 1.Küme Basketbol Ligi’nde 8 takım boy gösterecek
U18 Erkekler 1.Küme’de yeni sezonun maç fikstürü belli oldu.
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Bu yıl ligde 8 takım boy gösterecek. 14 hafta sürecek heyecanın ardından şampiyon takım ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek. Geçen sezonun şampiyonu İzmit Belediyespor bu sezon lige katılmıyor. Ligin bu ay sonuna doğru start alacağı belirtildi.
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Etiketler : Türkiye Şampiyonası, U18 Erkekler 1.Küme Basketbol Ligi
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