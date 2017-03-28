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Üç aylar ne zaman başlıyor?

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Üç aylar ne zaman başlıyor?
İslam alemi, yarın mübarek üç aylara adım atıyor. Recep ayının ilk perşembe gecesi olan 30 Mart Perşembe gecesi de Regaip Kandili kutlanacak.

DİĞER KANDİLLER

30 Mart’ta Regaip Kandili’nin kutlanmasının ardından 23 Nisan Miraç Kandili, 10 Mayıs Berat Kandili olarak kutlanacak. 27 Mayıs’ta mübarek Ramazan ayına gireceğiz. 25 Haziran’da da Ramazan Bayramı başlayacak. 30 Mart Perşembe akşamı Regaip Kandili nedeniyle İzmit Fevziye Camii’nde akşam ile yatsı namazı arası kandil kutlaması yapılacak. İl Müftüsü Yusuf Doğan ile İzmit Müftüsü Musa Bilgiç de bu programa katılıp vaaz verecek, dua yaptıracaklar.

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