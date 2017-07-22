Üç genç kamp kadrosunda yok

10 Temmuz Pazartesi günü sezonu açan Kocaelispor, 22 Temmuz (bugün) yaptığı antrenman ile 1.Etap çalışmalarını tamamladı.

Kocaelispor Bolu kampı kadrosu ve takımdan ayrılan futbolcular belli oldu, takımdan 3 futbolcu ayrıldı.

Kocaelispor yönetiminden yağılan çaıklamada şunlar kaydedildi:

23 ve 24 Temmuz (Pazar ve Pazartesi) tarihlerini izinli geçirecek olan takımımız 2.Etap için, 25 Temmuz Salı 17:30 ve 26 Temmuz Çarşamba 10:30'da 17 Ağustos Stadı'nda yapacağı antrenmanlar sonrasında 26 Temmuz Çarşamba 14:00'te Bolu Abant Von Resort Otel'e hareket edecektir. 2.Etap çalışmalarımız 04 Ağustos Cuma günü son bulacaktır. 05 ve 06 Ağustos (Cumartesi-Pazar) günleri izin yapacak olan takımımız 07 Ağustos Pazartesi günü 3. Etap çalışmalarına başlayacaktır.

Teknik Heyetimiz ile yapılan değerlendirme sonrası 2. Etap Kamp Kadromuz aşağıdaki 24 futbolcudan oluşacaktır. Sezon sonu geçirdiği çapraz bağ ameliyatı sonrası rehabilitasyon programı devam eden futbolcumuz Mesut Özdemir, bireysel çalışmalarına İzmit'te devam edecektir. Bugüne kadar takımımızda süre alamayan ve kişisel gelişimleri için süre almaya ihtiyaçları bulunan Eray Doğan, Akif Özerli ve Ali Han Aydın; 2. Etap Kamp Kadromuzda yer almayacaklardır. Takımımızdan ayrılan futbolcularımıza, vermiş oldukları hizmetler için teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz.

KOCAELİSPOR FUTBOL ŞUBE 2.ETAP KAMP KADROSU:

1 Can Emre Yücel 25.06.1983

2 Murat Soner Başak 15.08.1984

3 Hamza Mutlu 02.04.1986

4 Özgür Sürekçi 01.12.1987

5 Kadir Öğe 12.05.1988

6 Yusuf Şenlik 21.01.1992

7 İshak Kurt 01.01.1993

8 Burak Özbakır 06.08.1993

9 Mert Yavuz 18.01.1994

10 Kemal Can Aydemir 28.03.1994

11 Sefa Narin 06.04.1994

12 Burak Süleyman 01.09.1994

13 Mehmet Avcı 05.01.1996

14 Ali Keten 13.01.1996

15 Volkan Mert Korkmaz 17.11.1997

16 Onur Kandöken 27.05.1998

17 Fatih Adıgüzel 07.11.1998

18 Kerem Yıldırım 14.05.1999

19 Aykut Akdemir 11.06.1999

20 Ferhat Ertukuş 16.09.1999

21 Mertcan Badur 02.10.1999

22 Onur Öztonga 06.01.2000

23 Mehmet Celil Çelik 11.04.2000

24 Gökdeniz Bayrakdar 23.11.2001