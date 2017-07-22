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Üç genç kamp kadrosunda yok

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Üç genç kamp kadrosunda yok
10 Temmuz Pazartesi günü sezonu açan Kocaelispor, 22 Temmuz (bugün) yaptığı antrenman ile 1.Etap çalışmalarını tamamladı.

Kocaelispor Bolu kampı kadrosu ve takımdan ayrılan futbolcular belli oldu, takımdan 3 futbolcu ayrıldı.

Kocaelispor yönetiminden yağılan çaıklamada şunlar kaydedildi:

23 ve 24 Temmuz (Pazar ve Pazartesi) tarihlerini izinli geçirecek olan takımımız 2.Etap için, 25 Temmuz Salı 17:30 ve 26 Temmuz Çarşamba 10:30'da 17 Ağustos Stadı'nda yapacağı antrenmanlar sonrasında 26 Temmuz Çarşamba 14:00'te Bolu Abant Von Resort Otel'e hareket edecektir. 2.Etap çalışmalarımız 04 Ağustos Cuma günü son bulacaktır. 05 ve 06 Ağustos (Cumartesi-Pazar) günleri izin yapacak olan takımımız 07 Ağustos Pazartesi günü 3. Etap çalışmalarına başlayacaktır.

Teknik Heyetimiz ile yapılan değerlendirme sonrası 2. Etap Kamp Kadromuz aşağıdaki 24 futbolcudan oluşacaktır. Sezon sonu geçirdiği çapraz bağ ameliyatı sonrası rehabilitasyon programı devam eden futbolcumuz Mesut Özdemir, bireysel çalışmalarına İzmit'te devam edecektir. Bugüne kadar takımımızda süre alamayan ve kişisel gelişimleri için süre almaya ihtiyaçları bulunan Eray Doğan, Akif Özerli ve Ali Han Aydın; 2. Etap Kamp Kadromuzda yer almayacaklardır.  Takımımızdan ayrılan futbolcularımıza, vermiş oldukları hizmetler için teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz.

KOCAELİSPOR FUTBOL ŞUBE 2.ETAP KAMP KADROSU:
1    Can Emre    Yücel    25.06.1983
2    Murat Soner    Başak    15.08.1984
3    Hamza    Mutlu    02.04.1986
4    Özgür    Sürekçi    01.12.1987
5    Kadir    Öğe    12.05.1988
6    Yusuf    Şenlik    21.01.1992
7    İshak    Kurt    01.01.1993
8    Burak    Özbakır    06.08.1993
9    Mert    Yavuz    18.01.1994
10    Kemal Can    Aydemir    28.03.1994
11    Sefa    Narin    06.04.1994
12    Burak    Süleyman    01.09.1994
13    Mehmet    Avcı    05.01.1996
14    Ali    Keten    13.01.1996
15    Volkan Mert    Korkmaz    17.11.1997
16    Onur    Kandöken    27.05.1998
17    Fatih    Adıgüzel    07.11.1998
18    Kerem    Yıldırım    14.05.1999
19    Aykut    Akdemir    11.06.1999
20    Ferhat    Ertukuş    16.09.1999
21    Mertcan    Badur    02.10.1999
22    Onur    Öztonga    06.01.2000
23    Mehmet Celil    Çelik    11.04.2000
24    Gökdeniz    Bayrakdar    23.11.2001

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