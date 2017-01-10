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Üç kıtada kar ve buzdan heykeller yapacak

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Üç kıtada kar ve buzdan heykeller yapacak
Dünyada buz heykel alanında gerçekleştirilen organizasyonlarda yaptığı eserlerle dikkati çeken KOÜ Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Konak, bu ay Fransa, Amerika ve Rusya'da yeni çalışmalara imza atacak.

Dünyada buz heykel alanında gerçekleştirilen organizasyonlarda yaptığı eserlerle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken KOÜ Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Ceyhun Konak, bu ay Fransa, Amerika ve Rusya'da yeni çalışmalar gerçekleştirecek.

Heykeltıraş Konak,  yaptığı açıklamada, uluslararası heykel sempozyumlarında Türkiye'yi temsil etmeyi sürdürdüğünü söyledi.

Buz heykellerle 2015 yılında tanıştığını belirten Konak, Çin'in Harbin şehrinde düzenlenen buz heykel sempozyumuna yolladığı dosyanın kabul edilmesiyle ilk kez buz heykel sempozyumlarına katılmaya başladığını kaydetti.

Heykel alanında birçok ulusal ve uluslararası etkinliklerde görev aldığını aktaran Konak, geçen sene Çin, Fransa ve Kanada'da katıldığı sempozyumlarla bir ay içerisinde üç kıtada heykellerini sergileme başarısı gösterdiğini bildirdi.

Konak, bu kez aynı başarıyı Fransa, Rusya ve Amerika'da katılacağı sempozyumlarla sürdüreceğine işaret ederek, "Ben heykeltıraşım. Dolayısıyla heykel temel sanat alanım bu vesileyle uluslararası etkinliklere katılarak birçok farklı malzemeyle çalıştım, buz ve kar bu malzemelerden birisi ancak sevdiğim ve yaratıcılığınızı yansıtabileceğiniz imkanları size veren bir malzeme." diye konuştu.

"Eserler 3 aya kadar sergilenebiliyor"

Konak, bu sanatsal etkinliğin sıfırın altında 5 derecede gerçekleştirilebildiğini belirterek, dünyada bu alanda her geçen gün düzenlenen etkinliklerin arttığını bildirdi.

Buz ve kardan yapılan heykellerin görsel bir şölen sunduğunu ve buz heykelin genel olarak bir haftada tamamlanabildiğini vurgulayan Konak, "Eserler direkt güneşe maruz kalmazlarsa ve hava soğukluğu korunursa özellikle iç mekanlarda 3 aya kadar sergilenebiliyor. Çin'de 2. katıldığım sempozyum kapalı alan sempozyumuydu, daha sonra organizatörler 3 ay boyunca biletle sempozyum alanını sergiledi. Buz dondurulmuş sudan oluyor saydam bir malzemedir. Kar ise sıkıştırılmış kardan oluyor, beyaz saydam olmayan bir malzeme. Eserler aynı hava koşullarında yapılabiliyor. Buz blokları bir araya getirerek, kaba kütleyi oluşturmak birinci adım. Daha sonra bu kütleden yontularak heykel oluşturuluyor. Birtakım detayların heykelin dışında hazırlanarak tekrar heykele eklenmesiyle birlikte son derece detaylı ve güzel eserler elde etmek mümkün. Heykelin transparan olma özelliği, farklı efektleri uygulamanıza müsaade ediyor." ifadesini kullandı.

"Bu sempozyumlara katılan tek Türk sanatçı olacağım"

Konak, Fransa'da buz heykel, Rusya ve Amerika'da kar heykel sempozyumlarına katılan tek Türk sanatçı olacağını vurguladı.

Bu etkinliklerde ekoloji temalı eserler yapmayı planladığını ayrıca Rusya'da Norveçli bir sanatçıyla beraber ortak çalışmalar gerçekleştireceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar Çekya, Polonya, Çin, Fransa, Kanada, İtalya ve İsveç'teki etkinliklere katıldım ve orada yaptığım buz heykeller yeni davetler almamı sağladı. İlk olarak 10-14 Ocak tarihlerinde Fransa'da düzenlenecek Uluslararası Valloire Buz Heykel Sempozyumuna katılacağım. Bu sempozyumun ardından 14-22 Ocak tarihlerinde Rusya'da gerçekleştirilecek Uluslararası Zimniy Vernissage Kar Heykel Sempozyumuna oradan da son olarak 23-30 Ocak tarihlerinde Amerika'da düzenlenecek Uluslararası Breckendridge Kar Heykel Sempozyumuna katılacağım. Burada yeni çalışmalara imza atacağım. 20 gün içinde 3 ayrı kıtada buzdan ve kardan heykeller yapacağım. Çok heyecanlıyım. Böyle önemli organizasyonlarda ülkemi temsil edeceğim için gururluyum." 

Konak, İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölümü'nden mezun olduğunu, yaklaşık 17 yıldır heykel sanatı alanında çalışmalar yürüttüğünü kaydederek, Çekya'da katıldığı bir ahşap heykel sempozyumunda "En İyi Heykel" ödülü ve Heykel disipliniyle sinemayı bir araya getirdiği "stop-motion" tekniğiyle ürettiği "Erek" isimli bir kısa filmiyle "14'üncü Adana Uluslararası Altın Koza Film Festivali"nde "En İyi Deneysel Kısa Film" ödülü bulunduğunu sözlerine ekledi.

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