Üç puanı kurtardık, Sinan ve Ali Keten’i kaybettik

Kocaelispor, Çarşamba günü Kartalspor karşısında üç puanı son dakikalarda bulduğu golle aldı, zirve yarışına tutundu.

Yeşil-Siyahlı ekip, çok zorlu geçen maçı 1-0 kazandı, kırmızı kart gören Sinan Pektemek ile sarı kart cezalısı durumuna düşen Ali Keten’den yoksun pazar günü Altay karşısına çıkacak.

SEFA DÖNÜYOR, MESUT YOK, HAMZA BELLİ DEĞİL

Yeşil-Siyahlı ekip, Pazar günü İzmir’de Altay ile oynayacağı maç öncesine sakat ve cezalı futbolcular yüzünden çok büyük sıkıntı yaşıyor. Sarı kart cezası yüzünden Kartalspor maçında forma giyemeyen Sefa, Altay maçında sahada olacak. Sakatlığı yüzünden üç maçtır kadroda yer almayan, ameliyat olması bile gündeme gelen Mesut, İzmir’de de yok. Sakatlığında düzelme olan Kaptan Hamza Mutlu’nun durumu ise belli değil.