“Uçağın burnu havaya kalkacak”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yeni Genel Sekreteri İlhan Bayram, yeni koltuğunda ilk kapsamlı açıklamaları ÖZGÜR KOCAELİ’ye yaptı.

Bayram, “Benim misyonum, 2019 Mart ayındaki yerel seçimlere kadar işleri toparlamak, 2014’te kente verilen sözleri yerine getirmiş olmaktır.” dedi.

BEKİRDERE BÖLGESİNDE ALTYAPI

2005 yılında üstlendiği İSU Genel Müdürlüğü görevinde çok başarılı olan İlhan Bayram, Büyükşehir Belediyesi Gene Sekreteri olarak da önceliği altyapıya verdi. İSU, Tavşantepe-Bekirdere-Yenişehir bölgesinde altyapıyı yeniliyor. Aslında bu büyük projenin inşaatının geçen yıl başlaması gerekiyordu. Ama İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan tramvay inşaatının yeterince sıkıntı verdiğini belirterek karşı çıkmıştı. Bayram, “Çalışma Tavşantepe bölgesinden başladı, altyapı işini 2019’a kadar bitireceğiz.” dedi.

HENÜZ BAŞKAN’LA KONUŞMADIM

Kendisinden önce Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevini üstlenen Münir Karaloğlu, Ersin Yazıcı ve Tahir Büyükakın’ın önemli işler yaptığını belirten Bayram şöyle konuştu: “Hepimizin misyonu, başkanımızın direktifleri doğrultusunda, AK Parti ilkelerine uygun şekilde icraat yapmak olmuştur. Ama her yöneticinin farklı bir tarzı vardır. Ben sokaklarda olacağım. Bütün işleri çok yakından takip edeceğim. Kent biraz yorgun düştü. Apar topar yeni görevime başladım. Henüz oturup Başkanımızla detaylı konuşmadık. Ama uçağın burnunu havaya kaldıracağız. Bu konuda iddialıyım.”

KONGRE MERKEZİ, BATI TERMİNALİ

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Tahir Büyükakın döneminde önemli projelerin hazırlandığını da belirterek şu bilgileri verdi:

“-Mannesmann alanında Kongre ve Kültür Merkezi projeleri hazır. Ben de incelemek istedim. Bu tesisi eksiksiz ve mükemmel yapacağız. Batı terminalini, Mannesmann’dan satın alınan D-100 kenarına taşıma projesini de hayata getireceğiz. Batı Terminali projesi ile birlikte Seka Tüneli’nin mevcut halinde iyileştirmeler yapılacak. Köseköy battı çıktısının ihalesi de yapıldı. Müteahhit kazık çakmaktan başlamak istiyor. Biz önce yan yolları açmasını istiyoruz. Yakında bu inşaat da başlayacaktır.”

DERE GEÇERKEN AT DEĞİŞMEZ

İlhan Bayram İSU Genel Müdürlüğü’nden Büyükşehir Genel Sekreterliğine gelirken, yanında Özel Kalem Müdürü’nü, iki şoförünü getirdi. Büyükşehir yönetiminde başka değişiklikler olacak mı sorusuna Genel Sekreter şu yanıtı verdi: “Dere geçerken at değiştirilmez. Tempomuza uyabilen herkesle çalışırım. Şimdilik kadrolarda değişiklik düşünmüyorum. Ama herkesin temposunu da dikkatle takıp edeceğim.”

İLHAN BAYRAM- İSU Genel Müdürü olarak şehrin su ve kanalizasyon sorunlarının çözümünde önemli işler yaptı. Artık Büyükşehir Genel Sekreteri. Bayram, “İSU’daki işler öyle bir çırpıda olmadı. Bu görevde de biraz zamana ihtiyacım var. Ama iyi işler yapacağımızdan eminim.” dedi