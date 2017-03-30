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Ücretsiz Özel Yetenek Spor Kursları devam ediyor

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Ücretsiz Özel Yetenek Spor Kursları devam ediyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2015 yılının Mayıs ayında hayata geçirdiği Ücretsiz Özel Yetenek Spor Kurslarını devam ettiriyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren kurslardan bu güne kadar çok sayıda genç, üniversitelerin spor yetenek sınavıyla öğrenci alan bölümlerine rahatlıkla girmeyi başardı. Kursların ücretsiz olması ise öğrencilerin yanı sıra ailelerine de ekonomik açıdan büyük fayda sağladı.

KURS MERKEZİ 50. YIL SPOR SALONU

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olan Ücretsiz Özel Yetenek Spor Kursları, Spor, Polis Meslek Yüksel Okulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu,  Polis Okulu ve Spor Liselerine ücretsiz hazırlık kursunu sürdürecek. Öğrenciler daha önce olduğu gibi Büyükşehir Belediyesi’nin Seka 50. Yıl Spor Salonu’nda sınava hazırlanacak. Öğrenciler, alanında uzman antrenörler tarafından eğitim alacak.

EN İYİ DERECELERLE KAZANIYORLAR

Kurslardan 2015 yılından bu yana çok sayıda genç yararlandı. Bu gençler arasında Spor Lisesi sınavlarında Hayrettin Gürsoy Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi’ni kazananlar oldu. Geçen yılki sınavlarda ise yine birçok genç üniversitelerin spor yetenek sınavıyla öğrenci kabul ettiği bölümlerine girdi.

BAŞARININ SIRRI

Büyükşehir Belediyesi, sınavların gerçekleştirildiği parkurların birebir özelliklerini kurs merkezi olan 50. Yıl Spor Salonu’nda oluşturdu. Söz konusu parkurların birebir orandaki ölçüleri fotosel eşliğinde derecelendirildi. Öğrencilere kurslarda, sınavlarda karşılaşacakları etaplar çalıştırılıyor. Bunlar arasında diril ve koordinasyon çalışmaları ile kuvvet ve dayanıklılık antrenmanları yer alıyor. Gençler sınavlara girdikleri parkuru tanıdıkları için zorlanmadan başarıya ulaşıyor.

ÜCRETSİZ KURSLARIN BAŞVURULAR SÜRÜYOR

Öte yandan ücretsiz özel yetenek spor kurslarının başvuruları devam ediyor. Kurslardan yararlanmak isteyen öğrenciler,  www.sporkentikocaeli.com adresine girerek buradaki başvuru formunu dolduracak. Formu dolduran öğrenciler bu belgeyi daha sonra Büyükşehir Belediyesi’nin Vinsan Tesisleri’ndeki Spor Şube Müdürlüğü’ne elden teslim etmeleri gerekiyor. İlk başvurular ise BESYO ve Spor Lisesi sınavları için değerlendirilecek.

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