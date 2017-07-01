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Ücretsiz Özel Yetenek Spor Kursları gençlere umut oluyor

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Ücretsiz Özel Yetenek Spor Kursları gençlere umut oluyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Ücretsiz Özel Yetenek Spor Kursları ile gençlere umut oluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Ücretsiz Özel Yetenek Spor Kursları bu sezon da öğrencilerin umudu olmaya devam edecek. Gençler, spor özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi), Spor Lisesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ile Milli Savunma Üniversitesi'ne ücretsiz hazırlanabilecekler.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ücretsiz Özel Yetenek Kurslarını iki sene önce faaliyete geçirdi. Bu sayede çok sayıda genci ücretsiz olarak spor özel yetenek kurslarına hazırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eğitimdeki fırsat eşitliğine büyük katkı sundu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz özel yetenek kursları hem gençler hem de aileleri için umut ışığı oldu.

Öğrenciler sınavlara İzmit İsmet Paşa Stadyumu ve 50. Yıl Spor Salonu'nda hazırlanıyor. Dersler alanında uzman eğitmenler tarafından veriliyor. Derslerde sınavlarda adayların karşılaşacağı eğitimler üzerinde duruluyor. Bu çerçevede tempolu koşu, açma-germe hareketleri, arttırma koşulları, şınav ve mekik egzersizleri yaptırılıyor. Bu egzersizler yaklaşık iki hafta devam ediyor. Ardından adaylar 50. Yıl Spor Salonu'na alınıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 50. Yıl Spor Salonu'nu sınav parkurlarının birebir orandaki ölçüleri eşliğinde derecelendirdi. Öğrencilere buradaki derslerde diril ve koordinasyon çalışmaları ile kuvvet ve dayanıklılık antrenmanları yaptırılıyor.

Ücretsiz Özel Yetenek Spor Kurslarından yararlanmak isteyen öğrenciler, başvuru formuna sporkentikocaeli.com adresinden ulaşabilecek. Buradaki formu indirerek dolduracak olan gençler, söz konusu formu daha sonra Gebze Olimpik Yüzme Havuzu ile İzmit Vinsan Tesisleri içindeki Spor Şube Müdürlüğü'ne gelerek buradaki yetkililere teslim edecek.

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