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Üçtepeler'de büyük sevinç

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Üçtepeler'de büyük sevinç
Kabaoğlu Üçtepeler’de 553 kişi tapu sevinci yaşıyor.

İzmit Belediyesi tarafından Üçtepeler’de 115 hektarlık alanda gerçekleştirilen şuyulandırma sonucunda hak sahiplerine yeni tapuları İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan tarafından teslim edildi. 

Kabaoğlu Mahallesi Üçtepeler bölgesindeki 115 hektarlık alanda gerçekleştirilen şuyulandırma sonucunda 1 adet ortaokul, 2 adet ilkokul, 1 adet pazar alanı, 2 adet ibadet yeri, 39 adet park yeri, 1 adet sosyo-kültürel alan, 1 adet sağlık tesisi alanı, 1 adet kreş alanı, 1 adet  belediye hizmet alanı, 1adet  teknik altyapı alanı ile 1 adet spor tesisi alanı oluşturuldu. 

HAK, HUKUK İÇİNDE

Kabaoğlu Muhtarı Ali Akbaş ile hak sahiplerinin katıldığı tapu dağıtım töreninde konuşan Başkan Doğan 
"Uzun bir süreçten sonra herkesi mutlu eden bir çalışmayı sonuçlandırmış bulunuyoruz. Artık bölgede oturan 553 kardeşimiz özgürce, rahatça yerini satabilecek, istediğini yapabilecek. Bizler İzmit Belediyesi olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya çalıştık. Kimsenin mağdur olmamasına özelikle dikkat edip  oldukça şeffaf bir çalışma yaptık. Bu işler hiç de kolay olmuyor. Özellikle bölgede yapılaşmanın da bulunması, işin daha da dikkatli yapılıp mağduriyet yaşanılmaması gerekiyordu. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olması, her işin hak hukuk içinde olmasına ayrı bir önem verdik. Yapılan her itirazı en titiz şekilde değerlendirdik ve hiç de kolay olmayan şuyulandırmayı yüzde 1 itiraz ile sonuçlandırdık. Yapılan çalışma ile bölgede yeni bir şehir kurulacakmış gibi okulundan, sağlık ocağına, ibadet yerinden parkına,, pazarına kadar her şey düşünülüp planlaması yapıldı. Tapularınız hepinize hayırlı olsun. Önce sağlık, sıhhat, huzur içerisinde mutlu bir şekilde buralarda yaşamanızı diliyoruz" dedi. 

BAŞARAMADILAR, BAŞAMAYACAKLAR

Başkan Doğan, ülkemizin, milletimizin, vatanımızın güvenliği, güçlülüğünün hepimiz için çok önemli olduğuna da dikkat çekerek "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Ülkemizin birliğini dağıtmaya çalışıyorlar, belli bölgeleri ülkemizden kopartmak istiyorlar. Bunu eskiden düzenli ordularla yapamadılar. Devleti içerden ele geçirmeye çalıştılar. Şimdi de farklı terör örgütleriyle bu işi başarmak istiyorlar. Ama hepsinde de cevabı alıyorlar. Şimdi de çevremizdeki ülkeleri güvensiz hale getirip, yangına çevirerek o yangını ülkemize sıçratmaya çalışıyorlar. Bununla ilgili de devletimiz her türlü tedbiri alıyor. Onların kaygıları geçmişteki gibi Türk devletinin yine dünyaya hükmedecek, İslam aleminin önderi olacak, haksızlığa dur diyecek, herkesin kafasına görev iş yapmasına izin vermeyecek bir hale gelmesidir. Bütün korkuları bu. Haksız da değiller. Biz güçlendiğimiz zaman Filistin’de zulüm yaptırmayacağız, Suriye’deki çocuların ölmesine müsaade etmeyeceğiz. Mazlumlara kol kanat gereceğiz. Bunu biliyorlar. 16 Nisan’ı da atlattık mı önümüz açık. Önümüzdeki referandum siyasi bir olay değil, milli bir olaydır. Millerimiz de bunun önemini çok iyi bilmektedir” şeklinde konuştu. 
 

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