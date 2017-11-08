Üçünden biri

Başkan Erhan Yılmaz, son maçın ardından yaptığı açıklamada, Bizi izleyen ve bilen birkaç isimle görüşüyoruz, bu hafta içinde netleşir” demişti. İşaret edilen isimlerin Engin Korukır, Bülent Baturman ve Necip Öztaş olduğunu tahmin ediliyor. Yönetim kurulunun bu üç isimle masaya oturup, düşüncelerini öğreneceği ve sonrasında durum değerlendirmesi yaparak içlerinden birini göreve getireceği belirtiliyor.

KORUKIR ZOR

1.Lig düzeyinde birçok takımın gündeminde yer alan Korukır’ın Birlikspor’un teklifine sıcak bakabileceğine pek ihtimal verilmiyor. Büyük olasılıkla Birlikspor, Baturman-Öztaş ikilisinden biriyle anlaşacak gözüküyor. Bugün yarın yeni teknik direktörün açıklanması bekleniyor. Bülent Baturman, 2013-14 sezonunda kısa bir süre Kırmızı-Beyazlı takımın teknik sorumluluğunu yapmıştı. Hemen sonrasında da Kocaelispor’da görev almıştı. Öztaş ise Birlikspor’da alt yapı koordinatörü olarak görev almıştı.