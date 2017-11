Ucuz et satılmaya başladı

Aykaç, Et ve Süt Kurumu ile 1 Kasım'da yapılan sözleşme gereğince, kurumdan tedarik edilen karkas etlerin tedarikçi firmalar tarafından kuşbaşı ve kıyma haline getirilerek 500 gramlık MAP ambalajlarda hazırlandığını ve bugün itibarıyla yurt genelindeki tüm mağazalarda satışına başlandığını bildirdi.

BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, yazılı açıklamasında, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın et satış fiyatlarını ucuzlatma projesi kapsamında, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nün 30 Ekim'de verdiği teklif toplama şeklindeki ilana BİM tarafından teklif verildiğini hatırlatarak, Et ve Süt Kurumu ile 1 Kasım'da yapılan sözleşme gereğince, kurumdan tedarik edilen karkas etlerin tedarikçi firmalar tarafından kuşbaşı ve kıyma haline getirilerek 500 gramlık MAP ambalajlarda hazırlandığını ve bugün itibarıyla yurt genelindeki tüm mağazalarda satışına başlandığını bildirdi.

Aykaç, şunları kaydetti: "Bu proje kapsamında yapılan satışlardan BİM hiçbir kar elde etmeyecektir. Kıyma KDV dahil kilosu 29 TL'den, kuşbaşı et ise KDV dahil kilosu 31 TL'den tedarikçilerimizden satın alınacak ve yine aynı fiyatlarla satılacaktır. Şirketimizin kaliteli ürünleri uygun fiyatla tüketiciye ulaştırma prensibine uyan ve tüm tüketicilerin en önemli besin kaynaklarından olan kırmızı ete en uygun fiyatla ulaşmasını sağlayacak olan bu projede yer almaktan BİM olarak büyük memnuniyet duymaktayız."

TESK VE CHP TEPKİ GÖSTERDİ

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Et ve Süt Kurumunun (ESK) uygun fiyatlı etlerinin sadece 2 market zinciri tarafından satılacak olmasına ilişkin, 'Talebimiz, ülke genelinde faaliyet gösteren 26 bin kasap iş yerine de bu imkanın tanınmasıdır' ifadesini kullandı.Palandöken, Rekabet Kurumu'na gideceklerini söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ise iki marketin seçilmesine tepki gösterdi. Budak, "Kasap esnafına da ağır haksızlık. Tarımdaki politikasızlık, ticareti de kaosa soktu. Üretici mağdur, tüketici mağdur, kasaplar mağdur, iki market dışında marketler mağdur. Bir tek yabancı üreticiler memnun” dedi.