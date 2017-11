Ucuz et satışında yeni gelişme

Bakan Fakıbaba, geçtiğimiz günlerde "3 yıl içinde tamamen yerli üretim" hedefini ortaya koyarken, TÜİK rakamları ise üretimde sert düşüş yaşandığını gösterdi. Ayrıca, ucuz et satışının sadece iki market zincirinde gerçekleşiyor olması üzerine yapılan "haksız rekabet" eleştirileriyle ilgili de ilerleyen günlerde bir adım atılacağı belirtildi.

Türkiye'de gündemin sıcak konularından biri, sadece iki markette yapılan ucuz et satışı.

Ayrıca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın, geçen hafta yaptığı değerlendirmede, "Kırmızı et olayında ben yerlinin yanındayım, ithal etmekten ben çok rahatsızım ama ithal etmemek için de bunun önlemlerini şu andan itibaren alıyorum. İnşallah 3 yıllık bir süreç içerisinde kendine yeten hatta aşan bir noktaya gelmeyi hedefliyoruz" derken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kırmızı et üretimi rakamlarını paylaştı.

TÜİK'in, bu yılın temmuz-eylül dönemine ilişkin istatistiklerine göre, üçüncü çeyrekte sığır eti üretimi 253 bin 994 ton olarak tahmin edildi. Sığır eti üretimi, bir önceki döneme göre yüzde 10,8 artarken geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,4 azaldı.

Koyun eti üretimi de söz konusu dönemde 32 bin 897 ton olarak tahmin edildi. Koyun eti üretimi bir önceki döneme göre yüzde 47,7, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 39,9 artış gösterdi.

Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, bu yılın üçüncü çeyreğinde önceki döneme göre yüzde 15,6 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,6 azaldı. Söz konusu dönemde kırmızı et üretimi 301 bin 331 ton oldu. Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilenlerin miktarı ise 131 bin 42 ton olarak gerçekleşti.

CİRO VE MÜŞTERİDE DÜŞÜŞ! TARAFLAR BİR ARAYA GELECEK

Öte yandan ucuz et tartışmasına ilişkin, İstanbul Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Başkanı Ramazan Ulu'dan bir açıklama geldi.

Ucuz et satışının iki market üzerinden yapılmasının sektörde haksız rekabete yol açtığını savunan Ulu, şikayetlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş'e ilettikleri söyledi.

BAKAN FAKIBABA: VATANDAŞ DA KASAP DA KAZANACAK

İstanbul başta olmak üzere 81 ilde satış noktaları bulunduğunu, yerli marketlere ucuz et dağıtım yetkisi verilmemesi karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten Ulu, şu değerlendirmelerde bulundu:"Ne yazık ki kısa sürede kaygılarımızın ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı. İki market zincirinin ucuz et satışına başlamasının ardından ciro ve müşteri konusunda gözle görülür bir kayıpla karşı karşıyayız. Böyle giderse hiç arzu etmemekle birlikte kasap reyonlarımızdan birer çalışanımızı çıkarmak zorunda kalacağız. Bu haksız rekabete çözüm bulunmaması halinde ileride çok daha ciddi sorunlarla yüz yüze kalacağımızdan endişeliyiz. Kaygılarımızı ve ucuz et satma talebimizi ziyaret ettiğimiz Bakan Yardımcısı Daniş'e ilettik. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki kendileri de durumun farkındalar ve bize hak veriyorlar. Bakan yardımcımız şikayetleri en aza indirecek bir çözüm için yakın gelecekte tüm tarafları bir araya getireceklerini söyledi. Ben o toplantıda herkesi memnun edecek hakkaniyetli bir çözüm bulunacağına inanıyorum."