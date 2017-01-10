Ufka Yolculuk Gölcük’te tanıtıldı

Ufka Yolculuk 5.Bilgi ve Kültür Yarışması’nın Kocaeli genelindeki 6. tanıtım toplantısı Gölcük’te yapıldı.

Yazlık Ilıca Tesisleri’ndeki tanıtıma Gölcük Kaymakamı Mustafa Altuntaş’ın da aralarında olduğu ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, din görevlileri, yönetici ve vatandaşlar katıldı.

Lider Gençlik İzcilik ve Spor Kulübü Gölcük Temsilciliği tarafından düzenlenen toplantıda, programın detaylarıyla ilgili bilgi sunumu yapıldı. Ufka Yolculuk Gölcük Temsilcisi İsmail Çalgan; “Her yaşa yönelik olarak 8 ayrı kategoride düzenlenen “5.Ufka Yolculuk Kültür Yarışması”nın bu yılki konusu Kur’an-ı Kerim meali olarak belirlendi. Yarışmaya başvurular da 19 Şubat 2017 tarihine kadar devam ediyor. Sınavımız ise 26 Mart 2017 Pazar günü gerçekleşecek” açıklamasında bulundu. Türkiye genelindeki yarışmada dereceye girenler Umre yolculuğunun da aralarında olduğu birbirinden değerli hediyeler kazanacak.