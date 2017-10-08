Uğur Mumcu alanı hakkında ortak açıklama

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Uğur Mumcu parkının kafe işletmesi olarak ihale edilmesi konusu son günlerde Kocaeli kamuoyunun gündeminde çok geniş çevrelerce tartışılmakta ve tepkiyle karşılanmaktadır. Uğur Mumcu anma törenlerine yıllardır öncülük eden kurumlar olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz yetkilileri ile sürdürdüğümüz görüşmeler sürecinde, Uğur Mumcu alanına ilişkin hassasiyetimiz bu anlamdaki kentteki toplumsal duyarlılıklar adına ilgililere iletilmiş ve konu hakkında bilgilendirme talep edilmiştir.

Bu temaslar sonrasında ihale edilen arazi konusunda bugün itibariyle gelinen noktayı ve sahip olduğumuz bilgiyi kent kamuoyu ile paylaşmayı bir görev biliyoruz..

İlgililerin verdiği bilgilere göre, kafe amaçlı ihale edilen arazi E-5 üzerinde Mimar Sinan köprüsünün Yeni Cuma cami tarafındaki iniş merdiveni altı ve bu alanın batısında kalan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait olup Belde A.Ş' ye devredilen alan ihale edilmiş olup köprünün doğu tarafındaki Uğur Mumcu heykelinin de bulunduğu Uğur Mumcu Parkının ihale kapsamı dışında olduğu beyan edilmiş ve haritalar üzerinde yapılan gösterimle tarafımızdan tespit edilmiştir.

Köprü ayağının doğusunda hiç bir biçimde ticari bir kullanım yapılmayacağı, yapılması durumunda ihalenin iptal edileceği ve bu hususta ihale alan kişiye de gerekli uyarıların yapıldığı tarafımıza beyan edilmiştir.

Duyduğumuz sorumluluk ve görev anlayışımızla bu konu ile ilgili bugün itibariyle mevcut durumu duyarlı kent halkımızla paylaşırız.

Kocaeli Barosu Başkanı Sertif Gökçe

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği(Kyöd) Başkanı Mehmet Toker

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol

