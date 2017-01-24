Uğur Mumcu, gözyaşları ile anıldı

24 Ocak 1993 yılında Ankara’da bombalı bir saldırı sonucunda hayatını kaybeden basın şehidimiz araştırmacı gazeteci yazar Uğur Mumcu için her yıl olduğu gibi bu yıl da İzmit’te anma etkinliğini düzenlendi.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti, Kocaeli Barosu, Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği ve sivil toplum örgütlerinin desteği ile Mumcu, aramızdan ayrılışının 24. yıl dönümünde anıldı. Uğur Mumcu alanında gerçekleştirecek etkinlikte 5 dakika boyunca katılımcılara hediye edilecek olan Uğur Mumcu kitapları okundu. Sonrasında Uğur Mumcu büstüne çiçek bırakıldı.

Etkinlikte konuşan Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“24 yıl önce bugün, Ankara’da patlayan bir bomba ülkemize büyük acı yaşattı. Cumhuriyet gazetesinin yazarı ve soruşturmacı gazetecilik alanında bir ekol olan Uğur Mumcu, Karlı Sokak’taki evinin önünde park halindeki arabasına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu yaşama veda etti. Hayatı boyunca devlet içindeki kirli yapılarla mücadele eden, kaleme aldığı her yazısında hakikatleri dile getiren Mumcu, demokrasi şehidi olarak tarihimizde yer aldı. Gerek gazeteci, gerekse de bir araştırmacı yazar olarak Türk toplumunun nezdinde büyük saygınlığa sahip olan Uğur Mumcu’yu bu hain saldırıda kaybetmemizin üzerinden tam 24 yıl geçti. Kendisini özlemle bir kez daha anıyoruz. Mumcu, gazetecilik hayatı boyunca Atatürk’ün “Tam Bağımsız Türkiye” ideali için mücadele verdi. Türkiye’yi hedef alan kirli oyunların üzerine yılmadan, kalemini sakınmadan, korkusuzca gitti. Uğur Mumcu’nun bıkmadan usanmadan yazdığı, araştırarak ortaya koyduğu gerçekler ve bunlardan çıkartılması gereken dersler, o gün dikkate alınsaydı, Türkiye bugün karanlık yapıların hüküm sürdüğü bir ülke değil, gerçek anlamda demokratik, laik bir hukuk devleti olacaktı. Uğur Mumcu’nun dile getirdiklerini ülkemizi yönetenler dikkate alsaydı, ülkemiz belki de 15 Temmuz’daki hain darbe girişimiyle karşı karşıya kalmayacaktı.

MUMCU’NUN KATİLLERİNİ BULUN

Bundan 24 yıl önce çok değerli bir aydınımızı kaybetmemizin yanı sıra, tam 24 yıldır Uğur Mumcu’nun katillerini bulamamış olmanın ayıbını da yaşıyoruz. Ne yazık ki Uğur Mumcu cinayeti, ülkemizde yaşanan binlerce faili meçhul cinayetten biri olarak tarihte yerini aldı, bu cinayetleri aydınlatmak birilerinin işine gelmedi. Oysaki faili meçhul cinayetlerin olduğu bir ülke asla ve asla bir hukuk devleti olamaz. Faili meçhul cinayetlerin olduğu bir ülkede toplumsal barış sağlanamaz. Faili meçhul cinayetlerin olduğu bir ülkede demokrasi kalıcı olamaz. Bu topraklarda insan haklarının, özgürlüklerin yeşermesi için tüm faili meçhul cinayetleri aydınlatmak, hukuksuzlukların önüne geçmek gereklidir. Aynı zamanda ifade ve basın özgürlüğünü sonuna kadar savunmak ve bunun gerekliliklerini yerine getirmek gereklidir. Bu duygularla, ölümünün 24. yıldönümünde gazeteci-yazar ve hukukçu Uğur Mumcu’yu anarken, “Yeter artık” diyerek “Uğur Mumcu’nın katillerini bulun” çağrısı yapıyoruz. Ayrıca, Diyarbakır Emniyet Müdürü iken faili meçhul bir suikast sonucu öldürülmüş olan polis müdürü Gaffar Okan’ı da anıyoruz.”

Ayşegül Kalaycı