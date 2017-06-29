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Uğur Mumcu Parkı 10.500,00 TL’ye kiralandı

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Uğur Mumcu Parkı 10.500,00 TL’ye kiralandı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi D-100 Karayolu Mimam Sinan Köprüsü’nün Yeni Cuma Camii tarafına Uğur Mumcu Parkı olarak adlandırılan bölümü çay bahçesi olarak kiraya verecek.

Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi, Mimar Sinan Üst Geçici altı Yeni Cuma Camii tarafı İzmit Kocaeli adresinde bulunan Büfe ve Çay Bahçesi iş yerinin 10 yıl süreyle kiralama ihalesi Belde A.Ş’ de gerçekleşti. İhaleyi; Komisyon Başkanı Ticaret Müdürü Sinan Sever, Bahar Dağ, Ahmet Güven, Murat Öztanç, Nurullah Yaydemir yönetti. Aylık Kira Bedeli 10.000.00 TL, 10 yıllık toplam bedel 1.200.000.00, geçici teminat 36.000, 00 TL İştirak Teminat Bedeli 120.00,00 TL İhale Şartnamesi 10.00,00 TL olan ihaleye tek istekli olarak katılan BMT Kafe Hizmetleri Gıda İnş. San ve TİC LTD adına Ali Murat Köşeli ve Yunus Emre Topaloğulları 10.000,00 TL teklif sundu. Yapılan pazarlık sonunda çay bahçesi 10.500, 00 TL’ye kiralandı. 

Ayşegül KALAYCI

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