Uğur Mumcu Parkı Çay Bahçesi’ne aylık 10.500 TL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, D-100 Karayolu Mimar Sinan Köprüsü’nün Yeni Cuma Camii tarafındaki alanın çay bahçesi ve büfe olarak işletilmek üzere açtığı ihaleyi bugün yaptı.

Uğur Mumcu Parkı olarak adlandırılan bölümün 10 yıl süreyle kiralanmasına ilişkin ihale Belde A.Ş.’de yapıldı.

Ticaret Müdürü Sinan Sever’in başkanlığındaki ihale komisyonunda Bahar Dağ, Ahmet Güven, Murat Öztanç ve Nurullah Yaydemir yer aldı. Aylık kira bedeli 10 bin TL artı KDV bedel üzerinden çıkılan ihale tek istekli katıldı. BMT Kafe Hizmetleri Gıda İnş. San ve Tic.Ltd. Şirketi adına Ali Murat Köşeli ve Yunus Emre Topaloğulları, 10.000 TL teklif sundu. Yapılan pazarlık sonunda çay bahçesi aylık 10.500 TL’ye kiralandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 10 yıl süreli bu ihaleyle 1 milyon 260 bin TL gelir elde edecek. BTM Kafe Hizmetleri İşletmecileri ise, bu alanı düzenleyip hizmete açacak, ayrıca bu bedel üzerinden devlete KDV de ödeyecek.

Uğur Mumcu Parkı’nın yer aldığı bu alana büfe ve çay bahçesi olarak160 metrekare kapalı alan, 400 metrekare açık alan olmak üzere 560 metrekarelik bir bölgede düzenleme yapılacak. Yıkılan eski valilik kompleksinin yerine yapılacak tören alanıyla birlikte, bu bölgenin gelecekte daha da hareketlenmesi bekleniyor.

Ayşegül KALAYCI